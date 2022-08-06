Sahibinin ATM'ye giderken kaldırıma bıraktığı bavul paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da sahibinin para çekmek için ATM'ye giderken kaldırıma bıraktığı bavul kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi açıklanmayan bir şahıs yolculuk öncesi para çekmek için ATM'ye gitti. Şahıs bu sırada yanında bulunan bavulu kaldırıma bıraktı. Kaldırımda sahipsiz bir bavul olduğunu gören ve olaydan şüphelenen vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önleme alarak vatandaşların bavula yaklaşmasına izin vermedi. Birkaç dakika sonra bavulun sahibi başına gelince ise herkes rahat bir nefes aldı. Şahıs ATM'ye gittiğini bavulu da o yüzden kaldırıma bıraktığını söyleyerek, içerisinde kişisel eşyalarının olduğunu belirtti. Polis kısa bir incelemenin ardından bavulu sahibine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR