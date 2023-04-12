- Sağanak yağışlar Nusaybin'de hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak, birçok mahallede su baskınları beraberinde getirerek hayatı olumsuz etkiledi.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, İpek yolu üzeri Yeniköy piyade karakolu önü menfez tıkanması sonucu yola suyun taştığı ihbarı üzerine karayolları ekibi ile Mardin AFAD müdürlüğüne bağlı ekipler, ortak çalışma sonucu tıkanan menfezleri açarak trafiğin sorunsuz akması için yoğun çalışma yaptı.

Yağışlar sonucu oluşabilecek sorunların önüne geçmek adına ekiplerle birlikte AFAD ve karayolları ekipleri menfez geçişi ve yağmur suyu hatlarına anında müdahale ederek çalışmalarına aralıksız devam ederken gece boyunca gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yağış nedeniyle Duruca, Girmeli ve Yeniköy Mahallelerinde yer yer su baskınları meydana geldi.