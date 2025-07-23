Safranbolu'daki Yangın Cep Telefonlarıyla Görüntülendi

Safranbolu'daki Yangın Cep Telefonlarıyla Görüntülendi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına rüzgarın etkisiyle müdahale sürerken, alevlerin büyümesi nedeniyle bazı köyler boşaltıldı. Yangın anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde saat 14.45'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede bazı köyler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin cansiparene söndürmeye çalıştığı yangın, cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülere ormanın alev alev yandığı anlar yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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