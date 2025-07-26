Safranbolu'daki Orman Yangınına Takviye Ekip Gönderildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye hareket etti. Yangına müdahale etmek için 1 arazöz ve 3 personel yola çıktı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden takviye ekipler sevk edilirken, Türkeli'den çıkan ekiplerin en kısa sürede Safranbolu'ya ulaşarak çalışmalara katılması bekleniyor.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangınla mücadelede görev alan tüm personele kolaylıklar dileyerek, yangının bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu. - SİNOP