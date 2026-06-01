Ters istikametteki tehlikeli yolculuğa 93 bin 500 TL ceza kesildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile kilometrelerce ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 93 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği daha sonra tespit edilen otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek ters yönde ilerlemeye başladı. Karşı yönden gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan otomobil sürücüsü, zaman zaman dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, karşı yönden gelen bir tır ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Facianın eşiğinden dönülen anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 93 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı