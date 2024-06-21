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Safranbolu'da tarihi köprüden uçan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi taş köprüden dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi taş köprüden dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu'ya bağlı Konarı köyü Taşköprü mevkiinde medyana geldi. Ali Ertekin (53) idaresindeki 34 AK 5042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi taş köprüden yaklaşık 6 metre aşağı uçarak ters döndü. Kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü Ali Ertekin ile yanında yolcu olarak bulunan İlyas Yıldırım (44) ve Batuhan Yıldırım (17) yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla 3 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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