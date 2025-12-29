Haberler

Safranbolu'da kar ağırlığı garajı çökertti: 3 araç zarar gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir garajın çatı kısmı çöktü. Olayda 3 araç hasar gördü, ancak can kaybı veya yaralanma olmadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar ağırlığına dayanamayan bir garajın çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışının ardından bir apartmana ait garajın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çökme sırasında garaj içerisinde park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
