Safranbolu'da Ahşap Evde Yangın Çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ahşap evde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tayyip köyünde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın evin arkasındaki ormanlık alana sıçradı.

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - KARABÜK