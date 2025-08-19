Ryazan'daki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 158'e ulaştı. Patlamanın barutun alev alması sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamada ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 158'e yükseldi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 158'e yükseldiği belirtildi.

Bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktarmıştı. Rusya Soruşturma Komitesinin başlattığı soruşturma sürüyor. - MOSKOVA

