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Uçuş sırasında bir yolcu, camı kırılan uçaktan dışarı uçma tehlikesi atlattı

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Yunanistan'dan Almanya'ya giden Ryanair uçağının motorundan kopan parça kabin penceresini kırdı. 61 yaşındaki bir yolcu basınç farkıyla dışarı çekilirken eşi tarafından bacaklarından tutularak kurtarıldı. Uçak acil iniş yaptı.

Yunanistan'daki Selanik şehrinden Almanya'nın Memmingen şehrine gerçekleştirilen bir uçak seferi sırasında uçak motorundan kopan bir parçanın kabin penceresine çarpmasıyla bir yolcunun kırılan camdan dışarı uçma tehlikesi atlattığı bildirildi. Başı ve omuzları uçağın dışına çekilen yolcu, eşi tarafından bacaklarından tutularak kurtarıldı.

İrlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Selanik-Memmingen seferini gerçekleştiren Boeing 737-8AS tipi uçakta panik dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında uçağın hasar gören motorundan kopan bir parçanın kabin penceresine çarpmasının ardından uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sırasında bir yolcu, kırılan camdan dışarı uçma tehlikesi atlattı.

Kabin penceresinin kırılmasının ardından kabindeki oksijen maskeleri açıldı ve uçakta panik yaşandı. Bu sırada 61 yaşındaki bir Sırp yolcu, basınç farkının etkisiyle kırılan camdan dışarı çekildi. Yerel basındaki haberlere göre, başı ve omuzları uçağın dışına çıkan yolcunun hayatı, bacaklarına tutunan eşi tarafından kurtarıldı.

"Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü"

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ve uçağın dönmesinin ardından Sırp yolcunun tedavi altına alındığını açıkladı.

Giannakos, uçuş sırasında vücudu kısmen uçağın dışına çıkan yolcunun eşi tarafından yaklaşık beş dakika boyunca tutulduğunu ve nihayet diğer yolcuların da yardımıyla kabinin içine çekildiğini söyledi.

Giannakis, yolcunun yaşadığı şok, sürtünmeden oluşan yaralar ve uçağın dışında donma etkisi nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bölge basınındaki haberlere göre Selanik'ten Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Memmingen'e gitmesi planlanan FR1879 sefer sayılı uçuş, düşük maliyetli hava yolu şirketinin iştiraki Malta Air tarafından gerçekleştiriliyordu. - SELANİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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