Rüzgarın Şiddeti: Ağaç Dalı Otomobillerin Üzerine Düştü

Rüzgarda kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rüzgardan dolayı kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kısa süre esen şiddetli rüzgardan dolayı bir ağacın dalı kırılarak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda düşen dal, otomobillerden birinin camını kırarak maddi hasara neden oldu.