Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

Putin ateşkes ilan etti: Ukrayna ile İstanbul'da masaya oturalım
Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

Asya'da komşular yeniden savaşa başlayabilir: Ateşkesi ihlal ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

Rüzgarın Şiddeti: Ağaç Dalı Otomobillerin Üzerine Düştü

Rüzgarın Şiddeti: Ağaç Dalı Otomobillerin Üzerine Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kocasinan'da rüzgardan dolayı kırılan bir ağaç dalı, park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek birinin camını kırdı ve maddi hasara neden oldu.

Rüzgarda kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rüzgardan dolayı kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kısa süre esen şiddetli rüzgardan dolayı bir ağacın dalı kırılarak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda düşen dal, otomobillerden birinin camını kırarak maddi hasara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.