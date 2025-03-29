Rüzgarın Alabora Ettiği Kanodan Düşen 8 Kişiden 7'si Kurtarıldı, 1 Kayıp

Rüzgarın alabora ettiği kanodan düşen 8 kişiden 7'si bulundu, 1 kişi kayıp

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan 8 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.