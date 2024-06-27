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Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde tren kazası: 3 ölü

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Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 50 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta- Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor. Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, dün akşam meydana gelen kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Novorossiysk Tren Kazası Rusya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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