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Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih ve Donetsk bölgelerine saldırdı

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Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi, Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda birçok bina ve araç hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi, Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentindeki 2 binaya füze saldırısı düzenledi. Dnipropetrovsk Valisi Sergiy Lysak yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 43 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralanan 20 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Lysak, 2'si çocuk 4 yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Lysak saldırı nedeniyle çok sayıda bina ve araç ile 2 anaokulu, 1 okul, 2 iş yeri, 1 kamu binası ve bir deponun hasar gördüğünü aktardı. Binalarda çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Buna karşılık olarak Rus devletine de kayıplar verdireceğiz. Kremlin'dekiler, terörün kendileri için cezasız kalmayacağını öğrenmeliler" dedi.

Donetsk'te 2 kişi öldü

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin, Rusya'nın Myrnohrad kasabasına düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Askeri yetkililerin açıklamasına göre Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy kentindeki bir apartmana insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Açıklamada, saldırı sonucu 5 katlı binanın 30 dairesinde hasar meydana geldiği, enkaz altından 10 kişinin çıkarıldığı ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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