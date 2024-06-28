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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD İHA'larının Karadeniz'deki uçuşları çatışma riskini arttırıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD İHA'larının Karadeniz'deki uçuşlarının NATO ve Rusya arasında çatışma riskini arttırdığını belirterek Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Genelkurmay Başkanlığı'na provokasyonlara hızlı tepki verilmesi konusunda önerilerde bulunması talimatı verdiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD İHA'larının Karadeniz'deki uçuşlarının NATO ve Rusya arasında çatışma riskini arttırdığını belirterek Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Genelkurmay Başkanlığı'na provokasyonlara hızlı tepki verilmesi konusunda önerilerde bulunması talimatı verdiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu için keşif ve hedef belirleme hizmeti sağlayan ABD stratejik insansız hava araçlarının (İHA) Karadeniz üzerindeki uçuş yoğunluğunu arttırdığı belirtildi. Bu durumun ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına daha fazla müdahil olduğunu gösterdiği vurgulanarak, "Bu tür uçuşlar, hava olayları yaşanması ihtimalini katlayarak ittifak (NATO) ile Rusya arasında doğrudan çatışma riskini artırıyor. Bunun sorumlusu NATO ülkeleri olacak. Savunma Bakanı Andrey Belousov, provokasyonlara hızlı tepki verilmesi konusunda Genelkurmay Başkanlığı'na öneriler sunması talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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