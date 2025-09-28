Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Yoğun Hava Saldırıları: 4 Ölü, 70 Yaralı

Rus güçleri, 12 saat boyunca Ukrayna'nın 11 bölgesine 600 insansız hava aracı ve füze ile saldırdı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, misilleme yapacaklarını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Çernigiv, Dnipropetrovsk, Herson, Donetsk, Lviv ve Odessa bölgelerini 12 saat süren yoğun hava saldırıları ile hedef aldı. Ukrayna'nın 7 bölgesinde yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve çok sayıda füze ile düzenlenen saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

"Bu korkakça saldırı, Rusya'nın gerçek tutumunu bu şekilde ilan etti"

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ölümlerin tamamının başkent Kiev'de meydana geldiğini açıkladı. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın misillemede bulunacağını belirterek, "Bu korkakça saldırı, BM Genel Kurulu haftasının tam sonunda gerçekleşti ve Rusya'nın gerçek tutumunu bu şekilde ilan etti" dedi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik daha sert yaptırım tehdidine desteğini yinelerken, Avrupalı müttefiklerine Rus petrolü ve gazı ithalatını sınırlandırma çağrısı yaptı.

Kardiyoloji Enstitüsü'nde 2 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de Kardiyoloji Enstitüsü'ne yapılan bir saldırıda bir hemşire ve bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, bölgede 31 kişinin yaralandığını, bunlar arasında 9, 11, 12 yaşlarında çocukların da bulunduğunu söyledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
