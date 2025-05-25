Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırılarında Can Kaybı 12'ye Yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırılarında Can Kaybı 12'ye Yükseldi
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaşırken, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin fırlatıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye destek çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Rusya, Ukrayna'ya 367 İHA ve füze fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Rus ordusu, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok kente 367 İHA ve füze fırlattı. Saldırılardaki can kaybı 12'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Yerel yetkililer, hayatını kaybedenler arasında Zhytomyr bölgesinden 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Rusya'nın düzenlediği son saldırı, savaşın başından bu yana en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılarda 298 insansız hava aracı ve 69 füze fırlattığını aktararak, 266 insansız hava aracının ve 45 füzenin engellendiğini belirtti.

"ABD'nin ve dünyadaki diğerlerinin sessizliği sadece Putin'i cesaretlendiriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların ardından ABD'ye Rusya'ya karşı harekete geçmesi çağrısında bulunarak, "ABD'nin ve dünyadaki diğerlerinin sessizliği sadece Putin'i cesaretlendiriyor. Bu tür her terörist Rus saldırısı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için yeterli sebeptir" dedi.

"Moskova silah üretme kabiliyetine sahip olduğu sürece savaşacaktır"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Baskı olmadan hiçbir şey değişmeyecek ve Rusya ile müttefikleri, bu tür cinayetler için güç toplamaktan başka bir şey yapmayacaklar. Moskova silah üretme kabiliyetine sahip olduğu sürece savaşacaktır" dedi.

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ise yaptığı açıklamada, saldırının 1977 Cenevre Barış Protokolleri'nin "açık bir ihlali" olduğunu belirterek, derhal ateşkes çağrısında bulundu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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