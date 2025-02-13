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Rusya'nın İHA Saldırıları İki Komşu Ülkeyi Tedirgin Ediyor

Rusya'nın İHA Saldırıları İki Komşu Ülkeyi Tedirgin Ediyor
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Rusya, insansız hava aracı ile Ukrayna'nın Izmail şehrinde liman altyapısını hedef aldı. Moldova ve Romanya, ihlaller nedeniyle Rusya'ya karşı sert tepkilerde bulundu.

Rusya, insansız hava aracı ile Ukrayna'nın güneyindeki Izmail şehrinde liman altyapısını hedef aldı. Moldova topraklarına 2 Rus İHA'sının düştüğünü, Romanya ise hava sahasının ihlal edilmiş olabileceğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken, çevre ülkeler de bu saldırılardan etkileniyor. Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya'nın insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde yer alan Izmail şehrinde liman altyapısına saldırı düzenlediğini ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna yönetimi, Moskova'nın gece boyunca 140 İHA ile saldırdığını, İHA'lardan 85'inin düşürüldüğünü, 52'sinin ise hedeflerine ulaşamadığını açıkladı.

Moldova ve Romanya'dan tepki

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 2 Rus insansız hava aracının Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve topraklarında patlayarak "Moldovalıların hayatını riske attığını" söyledi. Sandu, "Rusya sınırlara saygı göstermiyor, sivillere saldırıyor, terör yayıyor. Bizi, barışçıl ulusları yalnız bırakın" ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise, bakanlığın olaylar üzerine Rus Büyükelçisini çağıracağını söyledi.

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, 2 İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal etmiş olabileceği bildirildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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