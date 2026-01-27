Haberler

Rusya Suriye'deki güçlerini geri çekmeye başladı

Güncelleme:
Yerel kaynaklar, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı'daki askerlerini kademeli olarak geri çektiğini ve üssün büyük ölçüde boşaltıldığını bildirdi.

Rusya, Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başladı. Yerel kaynaklar, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin bulunduğu Kamışlı'daki üssünü tahliye etmeye başladığını ifade etti.

Kamışlı Havaalanı'nın yanındaki üssün büyük ölçüde boşaltıldığını aktaran yerel kaynaklar, geri çekilmenin en az 5 gün önce başladığını ifade etti. Kaynaklar, Rusya'nın üsteki ekipmanlarını bir kargo uçağıyla taşıdığını açıkladı. Kaynaklar, Kamışlı'da hala Rus askeri olduğunu fakat kademeli olarak bölgeyi terk ettiklerini ifade etti.

Rusya'dan Kamışlı'dan geri çekilme konusunda resmi bir açıklama yapılmadı - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

