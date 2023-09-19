Azerbaycan'ın başlattığı operasyonun ardından Rusya'dan açıklama: Endişeliyiz

Rusya'dan Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonla ilgili açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Ermeni güçlere karşı Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından gözlerin çevrildiği Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" dedi.

ERMENİ SİLAHLI GÜÇLER HEDEFTE

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.

RUSYA: İKİ TARAFI DA KAN DÖKMEYİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Operasyon kararı büyük yankı uyandırırken gözlerin çevrildiği Rusya'dan ise açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte. İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.