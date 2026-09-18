Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz maslahatgüzarını çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle İngiliz maslahatgüzarını çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle İngiliz maslahatgüzarını çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. İngiliz maslahatgüzara Londra'nın Kiev rejimine insansız hava araçları ve diğer silah sistemleri tedarikini artırmaya devam etmesiyle nedeniyle sert bir protesto iletildiği aktarıldı. Açıklamada, "İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik son derece çatışmacı tutumunun, silahlı çatışmayı uzatmayı ve tırmandırmayı amaçladığı ve siyasi bir çözüm ihtimalini geciktirdiği açıkça belirtildi. Londra'nın uzun menzilli saldırı silahlarını tedarik ederek Kiev rejiminin terörizm ve savaş suçları olarak nitelendirilebilecek kanlı vahşetine ortak olduğu vurgulandı" denildi. Rusya'nın meşru müdafaa hakkını kullanma çerçevesinde gerekli misilleme önlemlerini alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!
Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı