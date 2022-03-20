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Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

Rusya'daki oğlunun iki gündür telefonla aradığı ancak ulaşamadığı anne, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Başında kan izleri belirlenen Rus asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'nin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlerleyen yaşına rağmen Laleli'de tekstil sektöründe çalışan Rusya asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'ye (60) iki gündür ulaşamayan oğlu, çareyi annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını aramakta buldu. Sofia Tomaili'nin kapısını çalan komşuları ise içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

4 AYRI KİLİT BULUNAN KAPIYI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sofia Tomaili'nin yaşadığı apartmana gelen itfaiye erleri, önce komşularından bilgi aldı. Polisin de olay yerine gelmesi ile birlikte kapının zorla açılmasına karar verildi. İtfaiye erleri, 4 ayrı kilit ve içeriden sürgüsü bulunan kapıyı açmak için çalışma başlattı. Sofia Tomaili'nin komşuları çalışmaları endişe ile izlerken, içeriden telefon sesi duyuldu. Oğlu tarafından ısrarla arandığı belirtilen Sofia Tomaili'den, itfaiye ve polisin içeri girmesinden sonra acı haber geldi.

Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

BAŞINDA KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yalnız yaşayan kadının, odada yüzüstü yatarken cansız bedeni bulundu. Başında kan izleri olduğu tespit edilen Sofia Tomaili'nin ölüm nedenini belirlemek için savcının talimatı ile evde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Sofia Tomaili'nin komşuları, "Oğlu aradı, 2 gündür haber alamadığını söyledi. Biz de itfaiyeye ve polise haber verdik. Sonuç bu" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - 3. Sayfa

İtfaiye, Rusya, Polis, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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