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Rusya'da savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevler kapladı

3. Sayfa Haberleri

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü. Uçağın düşme nedeni olarak kalkıştan hemen sonra motorun alev alması gösterilirken, 9 katlı binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

YAKIT TANKI PATLADI

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Rusya'da savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevler kapladı

BİNADA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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