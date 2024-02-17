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Rusya'da Navalny Destekçilerine Polis Müdahalesi: 100'den Fazla Gözaltı

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Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde sokaklara dökülen Navalny destekçilerine polis müdahale etti, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde sokaklara dökülen Navalny destekçilerine polis müdahale etti, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olarak nitelendirilen Alexei Navalny'nin dün tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından destekçileri sokaklara döküldü. Rus polisi ise cadde ve meydanlarda önlem alarak protestolara engel olmaya çalıştı. Göstericiler bazı kentlerde, "Katil Putin" sloganlarıyla yürüyüşe geçerken, park ve anıtlara Navalny anısına çiçek bırakmak istedi. Ancak polis giderek kalabalıklaşan gruplara müdahale etti. Bazı göstericiler polisin engellemesine direnince gözaltı işlemleri başlatıldı.

100'den fazla kişi gözaltında

Navalny destekçilerinin en yoğun olduğu kent olan St. Petersburg'ta 64 kişi gözaltına alındı. Başkent Moskova'da da yürüyüşe geçen kalabalığa polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Nijniy Novgorod kentinde ise Navalny destekçileri kar yağışına rağmen sokağa çıkarken, polis ve göstericiler arasında arbedeler yaşandı, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Bryansk, Krasnodar, Tver, Belgorod, Rostov ve Murmansk gibi bölgelerde de çok sayıda kişi Navalny protestolarında gözaltına alındı.

Rus sivil toplum örgütü OVD-Info, 8 şehirde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı protestoların yasal olmadığını belirtti.

Putin ve yakın çevresini araştırıyordu

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasa dışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine ifadeler ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alexei Navalny Rusya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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