Rusya'da kıskançlık krizine giren kadın, kocasının penisini bıçakla keserek parçalara ayırdı

Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde bir adam, karısına kendisini aldattığını itiraf etti. Kıskançlık krizine giren kadın, kocasını cinsel organını bıçakla kesti. Adamın penisi kurtarılamadı.

Bir apartmanın zemin katında bir adamın acı çığlıklarını duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerini aranı. Olay yerine gelen ekipler, adamı kanalar içince acı çığlıklar atarak buldu.

34 yaşındaki kadın Tatyana Rykova,elinde bıçak şok geçirmiş bir halde bulundu. Ekipler, kadının kendi kendine anlamsız cümleler kurduğunu söyledi.

Bad News Telegram kanalı, endişeli komşuların olayın hemen sonrasını filme aldığını bildirdi. Görüntülerde, cinsel organı tamamen kesilen adamın bir sedye üzerinde çıplak olarak götürüldüğü görülüyor.

Ağır yaralanan ve penisi tamamen parçalanan adamın penisi kurtarılmadı. Adamın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kadının ise sorgusu hala devam ediyor