Rusya’da çığ: 11 ölü, 6 kayıp

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Mizhirgi Dağı'ndan dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı kayboldu.

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Mizhirgi Dağı'nda çığ meydana geldi. Dün yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı yaralandı. Yerel acil durum servislerine göre; 10 dağcı kendi imkanlarıyla dağdan indi, 6 dağcının ise akıbeti bilinmiyor.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sındaki en yüksek zirvelerden biri olan Mizhirgi Dağı'nda arama ve kurtarma çalışmalarına 50'den fazla acil durum görevlisi katılırken; ekipler, zorlu arazi şartları ve yeni çığ düşme riskinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı