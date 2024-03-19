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Rusya'da altın madeninde mahsur kalan işçiler için kurtarma çalışması başlatıldı

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Rusya'da bir altın madeninde kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma için çalışma başlatıldı.

Rusya'nın doğusundaki bir altın madeninde kaya düşmesi sonucu mahsur kalan 13 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ALTIN MADENİ KONUMUNDA

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesine bağlı Zeya kasabasında ülkenin en büyük altın madenlerinden biri olan Pioneer madeninde çalışma sırasında kaya parçası düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, madende mahsur kalan işçilerle iletişim kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

38 KİŞİLİK EKİP KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN BÖLGEDE

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yakutistan'dan 25 kişilik ekibin bölgeye ulaştığını açıkladı. Habarovsk bölgesinden de 13 kişilik bir ekibin helikopterle bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Maden şirketi tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da altın madeninde mahsur kalan işçiler için kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maden Rusya Rusya Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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