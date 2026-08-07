Haberler

Tuapse'de Dron Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tuapse'de Dron Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Tuapse demir sahasında bekleyen Togo bayraklı M/F Breeze gemisine dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Yaralılar Samsun'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı.

Rusya'nın Tuapse demir sahasında yanaşma talimatı beklediği sırada dron saldırısına uğrayan Togo bayraklı M/F Breeze isimli gemide 1 mürettebat hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Yaralı mürettebat, Samsun'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, M/F Breeze isimli gemi, 6 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Rusya'nın Tuapse demir sahasında boş olarak yanaşma talimatı beklediği sırada yaşam mahallinden dron saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gemide bulunan 19 Suriyeli mürettebattan Azzat Kassem hayatını kaybederken, Abdul Karim Laila, Abdulrhman Rihawi, Adnan Beilouneh ve Mossa Abou Chanab yaralandı. Yaralılar gemiden alınarak Samsun'a getirildi. Helikopterle Samsun Limanı'na getirilen yaralılar, Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili gerekli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler