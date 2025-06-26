Rüşvetle Hazine Arazisi Açan Harita Teknikeri Tutuklandı

Rüşvetle Hazine Arazisi Açan Harita Teknikeri Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerini rüşvet karşılığında gösterdiği tespit edilen harita teknikerinin tutuklanmasının ardından operasyon düzenlendi ve 20 şüpheli belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerini rüşvet karşılığında, yer ve konum bildirerek hazine arazisi açan şahıslara gösteren harita teknikeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde Harita Teknikeri olarak görev yapan E.Y. isimli şahıs hakkında "Rüşvet" suçuna yönelik 7 aylık teknik ve fiziki takip ile MASAK raporu sonucunda işlem başlatıldı. E.Y. isimli şüpheli şahsın hazine arazisi açan şahıslara rüşvet karşılığında yer gösterdiği ve konum bildirerek şüpheli şahıslarla para transferi işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. E.Y. isimli şüpheli şahıs ile hazine arazisi işgal edip şüpheli transfer gerçekleştiren 20 şüpheli belirlenirken, eş zamanlı operasyon ile 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan 17 şüpheliden 11 şüpheli ifadelerine müteakip, 5 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. E.Y. isimli şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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