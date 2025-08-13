Rüşvet ve Casusluk Suçlamalarıyla Gözaltına Alınan Avukat Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltında bulunan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

