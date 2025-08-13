Rüşvet ve Casusluk Suçlamalarıyla Gözaltına Alınan Avukat Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltında bulunan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL