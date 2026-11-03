Rus saldırısında Harkov'daki hastanede 73 kişi yaralandı, enerji kesintileri sürüyor

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına gerçekleştirdiği saldırılar elektrik kesintisine yol açarken, Harkov'daki bir hastaneye yönelik saldırısınında ise en az 73 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Vinnitsy, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerindeki savunma sanayi tesislerine, Ukrayna ordusuna elektrik sağlayan enerji üretim tesislerine ve Odessa bölgesindeki askeri amaçlı kullanılan liman altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli kara ve hava tabanlı silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı düzenlendiği ifade edildi. Vinnitsy bölgesinde Ladyzhinskaya termik santrali, Dnepropetrovsk bölgesinde Krivorozhskaya ve Pridneprovskaya termik santralleri, Harkov'da ise Kharkovskaya termik santrali, Zmievskaya elektrik trafo merkezi ve Losevo elektrik trafo merkezinin hedef alındığı aktarıldı. Odessa bölgesinde ise Kiliya limanında Ukrayna ordusu için kullanılan liman altyapı tesisleri, Yuzhny limanında ve Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri teçhizat ve çok amaçlı kargo taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Harkov'da hastane vuruldu: 73 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar, gece boyunca kritik altyapımızı hedef alan karmaşık ve büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ana hedef ise Odesa, Cherkasy, Jitomir, Vinnytsia, Harkov, Dnipro, Chernivtsi, Chernihiv ve Rivne bölgelerindeki enerji üretim tesisleri ve trafo merkezleriydi. Birçok şehir ve yerleşim yerinde acil ve plansız elektrik kesintileri devam ediyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Rus ordusunun Harkov'da doğrudan bir şehir hastanesine saldırdığını, 73 kişinin yaralandığını, tedavi görenlerin bulunduğu kardiyoloji bölümünün hasar gördüğünü belirtti.

"Ukrayna'ya hava sahasını savunması için yardım edilmeli"

Zelenskiy, "Sadece bir gecede Ruslar 289 dron, 17 balistik füze ve 59 seyir füzesi fırlattı. Şu anda bile hava saldırısı alarmı devam ediyor ve yeni Rus füze ve dron saldırıları tehdidi mevcut. Tüm bunların ABD Kongre seçimlerinin yapıldığı gün gerçekleştirilmesi çok anlamlı. Ruslar, ABD'nin bu sinyali fark etmeyeceğine inanıyor. Bu tür terör eylemleri fark edilmeli ve durdurulmalıdır. Ukrayna'ya hava sahasını savunması için yardım edilmelidir, aksi takdirde Rusya füze saldırılarını asla durdurmayacaktır. Barışı dürüst ve güvenilir bir şekilde inşa etmeye yardımcı olmak şarttır ve ABD bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Zaporijya'daki saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi

Zaporijya Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Mykhailo Semikin ise yaptığı açıklamada, dün Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlene hava saldırısının ardından çalışmaların devam ettiğini, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı