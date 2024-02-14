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Rus Ordusu Donetsk'e Füzeli Saldırı Gerçekleştirdi

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Selydove şehrinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane ile çok sayıda evde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. - DONETSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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