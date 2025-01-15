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RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı

RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
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Canlı yayında 'cinsel içerikli görüntü' izletilen 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana'da karısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mehmet A, Zahide Yetiş'in programına katılarak eşi Sabriye A'nın kendisini aldattığını öne sürmüş; Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istemişti.

TEPKİ YAĞDI

Zahide Yetiş'in canlı yayında Mehmet A'a eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesine tepki yağdı. Kullanıcılar, "Videodaki kadınla bu aynı kişi değil. Reyting uğruna kadını zan altında bıraktılar. Kadın program değil herkesi şikayet etmeli" şeklinde yorumlar yaparken RTÜK de harekete geçti.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Şahin ayrıca "Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

muge anlı gıbı prgramlar olması gerek kımı sever kımı sevmez o prgramlar olmasa sankı hayatta sapkınlık cınayet olmayacakmı her alanda var camı avlusunda bıle..ama boyle canlı yayında boyle vıdeo ızleyecekler zahıde yetısede yakısmadı..

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