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Romanya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Romanya'nın doğusunda meydana gelen şiddetli yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketi 4 can kaybına yol açtı. Galati bölgesinde etkilenen 19 köyde yollar çamur ve molozla kaplandı. Diğer Orta Avrupa ülkeleri de sel alarmı verdi.

Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Romanya'nın doğusunu vuran şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Selden 8 bölgede 19 köy etkilenirken, yollar çamur ve molozla doldu. Acil Durum Müdahale Biriminden yapılan açıklamada, selden en çok etkilenen Galati'de 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu incelemelerde bulunmak üzere Galati'ye doğru yola çıktı.

Orta Avrupa ülkeleri teyakkuzda

Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Almanya'nın güneyi ile Avusturya'nın bazı bölgelerinde de yetkililer alarma geçti. Çekya-Polonya sınırındaki bazı kasabalarda nehirlerin alarm seviyelerini aşması nedeniyle tahliye çalışmaları başladı. 2002 yılında büyük sel felaketi yaşayan Çekya'nın başkenti Prag'da sel bariyerleri kuruldu. Polonya'nın güneybatısındaki tarihi Glucholazy kasabasında itfaiyeciler, taşan nehrin kenarına yüzlerce kum torbası yığdı, bazı sakinler evlerinden tahliye edildi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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