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Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'ta hedef aldığı okulun içi görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulu'nun içi görüntülendi.

Terör örgütü YPG/ Pkk tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulunun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale geldi. Okul, saldırının ardından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN VEFAT ETTİ

Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BİYOLOJİ LABORATUVARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'ta hedef aldığı okulun içi görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'ta hedef aldığı okulun içi görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'ta hedef aldığı okulun içi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep PKK YPG 3. Sayfa Haberler

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