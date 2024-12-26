Rojin Kabaiş'in Babasından Narin Güran Davasında Duygusal Açıklama

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş Narin Güran cinayeti davasında adliyede bulundu.

Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada bulunan Rojin'nin babası Nizamettin Kabaiş, Narin'in kızı Rojinden bir farkı olmadığını, Narin Güran davasının takip edeceğini belirtti. Kabaiş, "Sadece bana görev düşmüyor. Herkes vicdan sahibi olsa bu kızımıza ne oldu? Okumaya gitti, öğretmen olacaktı. Neden gözlerini kapatıyorlar? Yaşamak istiyordu bizim gibi. Bir kişi parmağının yarısını kesebilir mi? yok. Onun canına zarar verdiler, katlettiler. 24 kilometre ötede Molla Kasım'a bıraktılar. Orada köy var, evler var herkes susuyor kimse bir şey söylemiyor. O gece mutlaka birileri bir şey görmüş. 2 tane DNA vardır. 18 gün boyunca sudaymış. 18 gün boyunca suda olursa DNA'lar nasıl tespit edilecek. Dosya eksik geliyor. Her gün üzülüyorum. Dosya çıktığı zaman evde duramıyorum. Van'a gidiyorum. Sınıfına kadar gittim. Molla Kasım'a gittim kapıları çaldım. Kimse kapısını açmadı, cevap vermedi. Sorumuza sessiz kalmışlar. Köyde, üniversitede ya da yurtta benim irileri bir şey mutlaka biliyor" dedi.

Narin' de genç bir kız olduğunu ve yaşamak istediğini söyleyen Kabaiş, "8 yaşında o da Rojin gibidir benim için. Benim kızım kayboldu. Canım kayboldu. Fidan gibi bir kızdı. Kimin parmağı varsa kim ona zarar vermişse en ağır ceza neyse ona da Rojin'e de başka kadınlara da el kaldıran en ağır cezayı çekmesi lazım. Merak ettim geldim. Büyüklerden ve herkesten rica ediyorum Rojin dosyasının takipçisi olsunlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR