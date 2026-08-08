Haberler

Siber Zorbalara 8 İlde Operasyon: 2 Tutuklama

Siber Zorbalara 8 İlde Operasyon: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen siber zorbalardan 10 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kamuoyunda derin üzüntü oluşturan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen siber zorbalara Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen; illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonların kamuoyunda derin üzüntü yaşatan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Tehdit (TCK 106), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme (TCK 136) ve Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Hile ile Çalma (TCK 326/1) suçlarından işlem başlatıldı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bahse konu 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Anonim yapıların arkasına saklanarak vatandaşları mağdur eden bu tür illegal şebekelerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!