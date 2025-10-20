Haberler

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Ş adındaki şüphelinin evi İzol aşiretinin mensupları tarafından basılmış özür diletilmişti.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edilen Şanlıurfa'da yaşayan F.Ş. isimli şahıs, savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

İZOL AŞİRETİ ÜYELERİ EVİNİ BASMIŞTI

F.Ş adlı şüpheli açtığı canlı yayında Rojin Kabaiş'e yönelik sinkaflı küfürler ettiği, "Annesi babası sahip çıksaydı." dediği duyuldu. Tepki çeken bu ifadelerin ardından şahsın evine İzol aşireti mensupları tarafından baskın yapıldı. Baskında arbede yaşandığı anların arından şüpheli şahsın özür dilediği görüldü.

"ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin'in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan özür diliyorum. Türkiye'de Rojin'in sevenlerinin hepsinden özür diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Sonun kadar katılıyorum hakettiğini bulmuş ahlaksız herif. lakin sormadan edemeyeceğim o evi biz bassaydık ne olurdu,adammı içeri girerdi yoksa haneye tecavüzden bizmi içeri girerdik.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.