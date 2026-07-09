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Rize'de yol ortasında tabanca bulundu

Rize'de yol ortasında tabanca bulundu
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Rize'de yolda tabanca gören sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Silah kriminal laboratuvara gönderildi, soruşturma sürüyor.

Rize'de yolda bulunan tabanca paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri silahı alarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Rize şehir merkezine yakın bir noktada yolda tabanca gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu geçici olarak trafiğe kapatarak olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Bulunan silah, kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silahın yola nasıl geldiği ve herhangi bir olayla bağlantısının bulunup bulunmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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