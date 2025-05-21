Rize'de Yamaçtan Düşen Çay İşçisi AFAD ile Kurtarıldı

Rize'de Yamaçtan Düşen Çay İşçisi AFAD ile Kurtarıldı
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Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen Abuzer Kılıç, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay bahçesinde çalıştığı sırada yamaçtan düşerek yuvarlanan ve bulunduğu yerden çıkamayan şahıs AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay Pazar ilçesi Topluca Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay bahçesinde çalıştığı sırada ayağı kayan Abuzer Kılıç (38) dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Çevredekilerin Abuzer Kılıç'ı bulunduğu yerden çıkartamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, Kaçkar İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak sedyeye yerleştirilen şahıs AFAD görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak sedye ile yola taşındı. Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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