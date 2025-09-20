Haberler

Rize'de Tır Kazası: Karadeniz Sahil Yolu 1,5 Saat Ulaşıma Kapandı

Rize'de Tır Kazası: Karadeniz Sahil Yolu 1,5 Saat Ulaşıma Kapandı
Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Hamidiye Sahil Köyü mevkiinde Rize istikametine seyreden O.S. yönetimindeki inceltilmiş kereste kabuğu yüklü 06 CIL 781 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akşam saat 18.10 sıralarında yola devrildi. Yol ortasında yan yatan tır nedeniyle Rize istikameti yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Kazada tır sürücüsü O.S. ile araçta bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolları ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

