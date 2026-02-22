Haberler

Rize'de arıza yaptığı için park halinde olan tıra başka bir tır çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Rize'de arıza yaptığı için park halinde olan tıra başka bir tır çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde arıza yapan bir tıra çarpan başka bir tırın sebep olduğu kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de arıza yaparak yol kenarına park eden tıra arkadan gelen bir başka tırın çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 9.00 sıralarında Pazar ilçesi, Pazar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rize istikametinden Artvin istikametine giden Ü.C. sevk ve idaresindeki 53 ADR 859 plakalı tır arıza yapınca yolun kenarına park etmek zorunda kaldı. Sürücü Ü.C. olay yerine çağırdığı arkadaşları İ.D. ve A.R.Ç. ile arızayı tespit etmek için çalışmalara başladı. Bu esnada aynı istikamette olan yabancı uyruklu K.B. sevk ve idaresindeki 80 033 TBA plakalı tır arıza tapan tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerlerden çıkartılan sürücü Ü.C., arkalarından yardıma gelen İ.D. ile kazada ağır yaralanan diğer arkadaşı A.R.Ç. ve yabancı uyruklu sürücü K.B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı