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Rize’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Rize’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 29 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 29 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ardeşen Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir banka şubesi önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (29), S.T. tarafından bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Ağır yaralanan V.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen S.T.'nin olay yerinden beyaz bir otomobille kaçtığı öğrenilirken, güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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