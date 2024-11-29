Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

Rize'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 10 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Cip dereye uçarken, cipin sürücüsü iplerle çekilerek kurtarıldı. Servis sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Rize'de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: 10 yaralı

Dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedyeyle yaklaşık 10 metreden yukarı çekilerek kurtarıldı

Servis sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi

RİZE - Rize'de öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedyeyle yaklaşık 10 metreden yukarı çekilerek kurtarılırken, servis sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Güneysu ilçesi Ulucami köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can S. idaresindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi ile Soner Ç. idaresindeki 53 BB 947 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada dereye düşen cipin içerisinde sıkışan Soner Ç. için kurtarma çalışması yapıldı. İplerle dere yatağına inen ekipler Soner Ç.'yi bulunduğu yerden çıkararak sedyeye yerleştirdi. Sonrasında yaralının içerisinde bulunduğu sedye iplerle yaklaşık 10 metre boyunca yukarıya çekildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Soner Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan servisteki Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T., Emin Y. isimli öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde servis sürücüsü Ahmet Can S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 10 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
img

Profesör uyarıyor: Bu virüs artık ülkemizde, durumunun farkında olmayan binlerce kişi var
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.