Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi 3. Sayfa Haberleri Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elif Keskin Çayeli Rize 3. Sayfa Haberler

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