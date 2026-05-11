Rize'de kaçak silah operasyonu

Rize'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda daha önceden tespit edilen şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet ahşap kabza ve 2 adet işlenmiş demir ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 16 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı