Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı

Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
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Rize'de bir yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracı çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Rize'de Furkan B. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bulvardan sola dönerken karşı yönden gelen Mehmet Bahri İ. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası Menderes Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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