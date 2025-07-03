Rize'de Düşen Uçak İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ; Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen jet uçağını arama çalışmasının sürdüğünü ifade ederek uçakta bulunanlarla ilgili olarak, "Şu an hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşırız ve güzel haberi paylaşırız diye de ümit ediyorum" dedi.

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü'nde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş öncülüğünde İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı'nın da yer aldığı kriz masası oluşturuldu. Çifeteköprü Köyü Camii misafir hanesinde kurulun kriz merkezinde kritik süreci takip eden Vali Baydaş, arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekiplerden bilgi alarak operasyonu kendisi yönetti.

Arama çalışmaları hakkında açıklama yapan Rize Valisi Baydaş, "Hem Rize'den hem Artvin'den hem Bayburt'tan AFAD, UMKE ekipleri harekete geçti. Bizde ilk veriler Rize sınırları olduğu için burada personelimiz yine gönüllü arama kurtarma ekipleri ile beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz. Ekiplerimiz ayrı ayrı yerlerde jandarma, JAK ekibimiz ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerimiz ayrı bir güzergahta, AFAD ekiplerimiz bir başka güzergahta ayrıca gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz de yine sahadalar. Ulaştırma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız koordine ediyor, onlardan da hem bilgi alıyor hem bilgi arz ediyoruz. Yine Erzurum ve Bayburt Valilerimizle görüşüyoruz, onlar da yine kendi sınırlarında ekiplerle saha taraması yapıyorlar. İnşallah ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşabildiğimizde hangi tarafta olduklarını, hangi konumda olduğunu, bulduğumuzda gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Ama şu ana kadar elimizdeki bilgimiz şu; 2 kişi, küçük bir uçak, sivil havacılık faaliyeti yapan bir uçuş ekibi var. Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanına gelmek üzere olan bir uçak. Yine kendilerinin ulaştığı bilgiye göre de şu an hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşırız ve güzel haberi paylaşırız diye de ümit ediyorum. Biz de şu anda olay yerine yakın olduğunu tahmin ettiğimiz İkizdere Meles, Çifteköprü köyündeyiz. Ekipleri buradan sevk ediyoruz" dedi.

120 kişilik bir arama kurtarma ekibinin sahada faaliyet yürüttüğünün altını çizen Baydaş, "Yaklaşık 120'ye yakın personelimiz şu an sahada araç gereçleri ile. Ekipmanları var. Yer yer sisli, yer yer yağışlı bir hava var. Hava aracı kullanmanın zor olduğu bir hava var. Ama ümit ediyoruz yürüyerek giden ekiplerimiz en kısa sürede ulaşacaktır. Rize, Bayburt, Erzurum sınırında bir bölge. Biz 3 il bütün imkanlarıyla jandarma AFAD Arama Kurtarma Ekipleri UMKE ve diğer birimleri ile arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarında her türlü imkanın değerlendirildiğini ifade eden Baydaş, "Sayın Bakanımıza gelen bilgileri sahayla paylaştılar, biz elde ettiğimiz verileri kendilerine arz ettik. Yine helikopterler özellikle gece görüş sistemi olan helikopterler insansız hava araçları bunlardan faydalanabildiğimiz yerlerde sis olan yerlerde bu imkanlardan faydalanamıyoruz ama dağın öbür yamacında nispeten daha iyi bir hava var, oralarda faydalanıyorlar. Ulaşabildiğimiz yerde bilgilendirme yapacağız. Umuyoruz ya biz, ya Erzurum, ya Bayburt ekipleri bir şekilde ulaşacaktır çünkü araçla gidilebilen yerlerde araçla gittiler, gidilemeyen yerlerde yaya devam ettiler" dedi. - RİZE