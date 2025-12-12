Haberler

Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti

Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Rize'de dünkü düğün hazırlıkları için otelde kalan 60 yaşındaki Servet Tüfekçi, odasında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği tespit edilen Tüfekçi'nin kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Rize'de bir kişi kızının düğün hazırlıkları için geldiği şehirde otel odasında hayatını kaybetti.
Olay, Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Önceki gün Rize'ye gelerek otele gittiği öğrenilen Servet Tüfekçi (60) odasına yerleşti. Dün gün boyu odadan hiç dışarıya çıkmayan Tüfekçi'nin odasından gelen yoğun su sesini duyan otel çalışanı önce kapıyı çaldı. İçeriden ses alamayan otel çalışanı hemen önce otel idaresine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler Tüfekçi'nin banyoda yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan ilk müdahalede Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rize'nin Derepazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Servet Tüfekçi'nin yakın zamanda düğünü gerçekleşecek kızının hazırlıkları için memleketi Rize'ye geldiği ve bu nedenle otelde konakladığı öğrenildi.
Tüfekçi'nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belli olacak. - RİZE



