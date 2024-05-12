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Rize'de çay hasadı sırasında düşen şahıs sedye ile hastaneye taşındı

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Rize'de çay hasadı sırasında dengesini kaybederek düşen bir kişi, 70 metre boyunca sedye ile taşınarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansa taşındı ve Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Rize'de çay hasadı sırasında dengesini kaybederek düşen şahıs, 70 metre boyunca sedye ile taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de hasat için dik bir yamaçtaki çay bahçesine giden H.İ.S. (30) isimli üretici, dengesini kaybederek arazide yuvarlandı. Düştüğü yerden kalkamayan H.İ.S. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedye üzerinde 70 metre boyunca patika yoldan ambulansa taşıdı. Yaralı, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rize Devlet Hastanesi Rize Olay Tarım 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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